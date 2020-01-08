فالفيردي يتطلع لمعادلة إنجازات كرويف وغوارديولا في السوبر

يسعى إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة لتحقيق لقب السوبر الإسباني للمرة الثالثة في مسيرته كمدرب، ليعادل رقم الثنائي يوهان كرويف وبيب غوارديولا.

وحصل فالفيردي على كأس السوبر من قبل مع أتلتيك بلباو في 2015، إضافة إلى تتويجه بالبطولة رفقة برشلونة في 2018، لذلك يأمل في الفوز بالكأس للمرة الثالثة في السعودية.

وحصل غوارديولا من قبل على لقب السوبر 3 مرات مع البارسا، كما حقق كرويف نفس الإنجاز كمدرب مع الفريق الكتالوني في تسعينيات القرن العشرين.

يذكر أن برشلونة سيقابل أتلتيكو مدريد في نصف النهائي غداً الخميس، على أن يواجه في النهائي الفائز من مواجهة فالنسيا وريال مدريد بحال تخطي عقبة فريق المدرب دييغو سيميوني.