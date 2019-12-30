فالفيردي يحاول منع رحيل فيدال عن برشلونة

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تدخل مؤخراً لتعطيل رحيل نجم الوسط آرتورو فيدال صوب إنتر ميلان.

وقالت الصحيفة أن قرار المدرب بخصوص الدولي التشيلي نهائي رغم المفاوضات الجارية حالياً بين البارسا والنيراتزوري والتي بدأت قبل أشهر.

ويحظى فالفيردي بدعم المدير الرياضي إيريك أبيدال والذي يرى بدوره أن وجود فيدال ضروري بالاتفاق مع المدرب الذي تولى تدريب الفريق في 2017.

ويرى المدير الفني أن المشكلة الأخيرة التي أثارها التشيلي حول بنود المكافآت في عقده مع برشلونة لا تعنيه بقدر ما يعنيه رغبته في استمرار اللاعب مع الفريق.

ويعد فيدال رابع هداف لبرشلونة هذا الموسم خلف الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنتوان غريزمان، لذلك يتمتع بأهمية خاصة لدى فالفيردي.

يذكر أن إنتر عرض 15 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب الوسط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع الإلتزام بشراءه نهائياً في الصيف، لكن برشلونة يرفض أي عرض قيمته أقل من 20 مليون يورو.