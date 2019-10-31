فالفيردي يحسم قائمة الراحلين

حسم إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الراحلين عن الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية، أن فالفيردي قرر التخلي عن 3 لاعبين في انتقالات يناير، ويأتي في مقدمتهم النجم إيفان راكيتيتش الذي يشتعل الصراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد من أجل ضمه.

وقالت الشبكة الشهيرة عبر موقعها الرسمي، أن الشاب ريكي بويج هو اللاعب الآخر الذي قرر فالفيردي بيعه في يناير، لكن على سبيل الإعارة، حيث لا يحصل على فرصة المشاركة مع برشلونة في ظل تواجد كوكبة من النجوم في خط الوسط مثل سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ وآرتور ميلو وآرتورو فيدال.

وأوضحت أن اللاعب الثالث والأخير في قائمة الراحلين عن برشلونة هو كارليس آلينيا الذي لم يلمس العشب الأخضر منذ مشاركته أمام أتلتيك بيلباو في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني، والخبر السار الوحيد الذي تلقاه في هذه الأشهر هو أنه سيكون أباً.