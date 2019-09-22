فالفيردي يحمل نفسه مسؤولية خسارة برشلونة أمام غرناطة

بعد الهزيمة الموجعة، كشف إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة عن المسؤول الأول وراء الهزيمة المفاجئة والمخيبة للآمال التي تعرض لها فريقه على يد غرناطة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسقط رفاق ليونيل ميسي بهدفين نظيفين أمام الصاعد من الدرجة الثانية، سجلهما كل رامون عزيز وألفارو فاديو.

بعد الفوز، بات غرناطة يتصدر الترتيب (مؤقتاً) بـ10 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 7 نقاط بالمركز السابع.

وقال فالفيردي للصحفيين "من الممكن أن يكون الهدف المبكر التي تلقته شباكنا هو ما حسم المباراة، ولكن لا أعتقد هذا، مستوانا سيء وبصفة خاصة في المباريات خارج ملعبنا"، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتابع "حاولنا إرهاق الخصم، لكن بعد تسجيل الهدف الثاني تعرقلت الأمور، لا نستطيع الحصول على نتائج جيدة خارج الديار، ولكن هذا ليس عذراً، لم نتمكن من تقديم أداء جيد أمام غرناطة".

وتحمل المدرب الإسباني، البالغ من العمر 55 عاماً، مسؤولية النتيجة، بالقول "أنا المسؤول الأول عن هذه الخسارة، فدائماً ما تكون أنت المسؤول عما يحدث، الأبطال هم اللاعبون وهم وحدهم من يفوزون أو يخسرون، لكني أشعر بأني المسؤول عما حدث في المباراة".

وعن حالة العجز التي عانى منها البارسا أمام مرمى الخصم، ذكر فالفيردي "نحن نفتقد الحسم في مناطق الخطورة، وتحديداً في الثلث الأخير من الملعب، سنعمل على تطوير هذا الجانب".

يشار إلى أن برشلونة حامل لقب الليغا، يتشارك أضعف خط دفاع في الدوري مع ريال بيتيس، حيث تلقت شباك كل منهما 9 أهداف في خمس مباريات.