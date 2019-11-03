فالفيردي يرفض الاستقالة

أكد إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أنه لا يفكر في تقديم استقالته، بعد الهزيمة التي تلقاها البارسا على يد مستضيفه ليفانتي بنتيجة 1-3 السبت، ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني.

ورداً على سؤال حول إمكانية تقديم استقالته من تدريب برشلونة، قال فالفيردي: "لا أفكر في تقديم الاستقالة.

"أعتقد أن المباراة كانت تسير بشكل جيد لصالحنا، حتى قبل هدف ليفانتى الأول، ولكن الأمور انقبلت بعد نجاحهم في تسجيل هدفين آخرين.

"يجب علينا تحليل السلبيات التي نقع فيها، خاصة في المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا، نحن نعاني هذا الموسم بطريقة غريبة".

وعن قرار استبعاد عثمان ديمبيلي عن قائمة مواجهة ليفانتي، قال فالفيردي: "إنه قرار فني بحت، بالطبع افتقدنا جميع اللاعبين الذين غابوا عن المباراة، ولكن إذا حضر ديمبيلي سيغيب (آنسو) فاتي".