فالكاو وسانشيز يقتربان من الدوري القطري

رغم توقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا وعدم خوض المباريات وحصول بعض الإشكالات جراء التوجه لتخفيض عقود اللاعبين، إلا أن عملية البحث عن النجوم الكبار من قبل الأندية في شتى أرجاء العالم لم تتوقف.

وسيؤثر الوضع الحالي بالتأكيد على قيمة أي صفقة مقارنة بالوضع الطبيعي.

ورصدت تقارير وجود رغبة لدى بعض النجوم الكبار في الانتقال لدوري نجوم QNB وتفضيل التواجد فيه عن غيره من الدوريات، وقد ذكرت وسائل إعلام تركية أن المهاجم راداميل فالكاو سيرحل عن غالاتاساراي نهاية الموسم.

وقالت صحيفة «فوتوسبور» التركية أن الكولومبي رفض تخفيض راتبه على خلفية توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، وأوضحت أنخ وافق على عرض من نادي السد، وأشارت إلى أن النادي القطري يفكر جدياً بضمه.

ويفضل فالكاو السد عن غيره من الأندية التركية والهلال السعودي نظراً للدور الذي لعبه تشافي مدرب السد في ذلك.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تداول أنباء تفيد بأن فالكاو يدرس عرض الهلال، قبل أن يغير وجهته صوب قطر.

وهناك صفقة أخرى من العيار الثقيل تتمثل في قرب انتقال ألكيسيس سانشيز إلى دوري QNB وفقاً لبعض الصحف الصادرة في تشيلي وبريطانيا.

وأشارت التقارير عن تطور جديد بشأن مصير التشيلي جناح مانشستر يونايتد، المعار إلى إنتر ميلان.

ووفقاً لصحيفة «ذا سن» البريطانية، يرفض إنتر تحويل إعارة سانشيز إلى بيع نهائي، وإذا ما عاد إلى ناديه الأصلي سيضطر يونايتد لدفع مكافأة.

وأوضحت أن عقد سانشيز الذي وقعه مع مانشستر يونايتد في 2018 ينص على منح أليكسيس هذه المكافآت السنوية، هذا بالطبع إذا عاد للفريق الإنجليزي أما إذا توجه إلى قطر فستختلف الأمور بلا شك.