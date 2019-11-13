فالنسيا مستاء من عوائد السوبر الإسباني

عبر فالنسيا عن غضبه من حصوله على عوائد مالية أقل في بطولة السوبر الإسباني رغم مشاركته حاملاً للقب كأس الملك.

وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية أن فالنسيا سيحصل على 2.5 مليون يورو فقط من عوائد السوبر أي ما قيمته 0.8 مليون يورو للمشاركة والباقي وفقاً لسيره في البطولة وقد ينتهي الأمر بجني 1.7 مليون يورو فقط.

فيما سيحقق ريال مدريد وبرشلونة 6.5 مليون يورو جراء التواجد في البطولة وهو مبلغ ثابت بغض النظر عن تتويج أحدهما باللقب من عدمه.

وكان لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أعلن أن رئيس فالنسيا، آنيل مورثي قد طلب الحصول على 1.5 مليون يورو فقط أثناء تناولهما العشاء سوياً في مدينة مايوركا.

وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني، فيما حصد فالنسيا لقب كأس الملك، ويتواجد أتلتيكو مدريد لكونه وصيف بطل الليغا، أما ريال مدريد فهو ثالث الدوري ويشارك لكون البارسا وصيف بطل كأس الملك.