فالنسيا يجبر أتلتيكو مدريد على التعادل

تعادل أتلتيكو مدريد مع مستضيفه فالنسيا بهدفين لكل منهما في افتتاح المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

شهدت المباراة إثارة منذ الدقائق الأولى بعد تسجيل أتلتيكو مدريد مبكراً عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقة 15.

حاول فالنسيا الرد لكنه اصطدم بدفاعات الضيف الصلبة حتى جاءت الدقيقة 40 حين مرر ماكسي غوميز عرضية حولها غابرييل باوليستا داخل الشباك.

لم يحصل أصحاب الأرض على فرصة كافية للاحتفال حتى جاءت الدقيقة 43 لتحمل الهدف الثاني للروخيبلانكوس من توقيع توماس بارتي من ثاني تسديدة فقط على المرمى.

وفي الدقيقة 59 حصل فالنسيا على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء نفذها باريخو لتصل إلى جيفري كوندوغبيا الذي حولها لهدف التعادل.

بهذه النتيجة يفشل الروخي بلانكوس في التقدم في الترتيب ليبقى في المركز الرابع برصيد 40 نقطة الذي قد يخسره لصالح إشبيلية، بينما بقي فالنسيا بدوره في المركز السادس برصيد 38 نقطة وقد يخسره أيضاً لصالح ريال سوسييداد.