فان باستن يشن هجوماً عنيفاً على برشلونة والسبب دي يونغ

وجه الأسطورة الهولندي ماركو فان باستن انتقادات لاذعة لبرشلونة ورئيسه جوان لابورتا بسبب الطريقة التي يتم فيها التعامل مع ملف مواطنه فرينكي دي يونغ.

ولم ينل الأسلوب الذي انتهجه النادي الكتالوني لحل مشكلة لاعب خط الوسط إعجاب هداف الطواحين وأي سي ميلان السابق.

ويرى فان باستن أن لابورتا يضغط على دي يونغ لإجباره على الرحيل رغم تمسك اللاعب نفسه بالبقاء في ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

كما أن نجم أياكس السابق دخل في صراع قانوني مع برشلونة فيما يخص الأجور التي يدين له النادي بها.

ماذا قال فان باستن عن تعامل برشلونة مع دي يونغ ؟

وقال النجم الهولندي المعتزل في تصريحات لمواطنته قناة "زيغو سبورت": "أعتقد أن يوهان كرويف سيخجل من الأسلوب الذي ينتهجه برشلونة هذه الأيام.

"برأيي، ما بدر عن النادي لا يتماشى نهائياً مع القيم التي اشتهر بها."

يذكر أن البارسا مطالب ببيع بعض لاعبيه من أجل تخفيض الأعباء المالية والديون المترتبة عليه، لذلك تعتزم الإدارة التضحية بدي يونغ الذي من شأن بيعه أن يدر بأموال ضخمة على خزائن النادي.