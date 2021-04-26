فان باستن ينصح زياش بالرحيل عن تشيلسي

يرى الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن أن على النجم حكيم زياش الرحيل عن تشيلسي.

وأبدى فان باستن امتعاضه من مشاركة الدولي المغربي لـ 15 دقيقة فقط في لقاء البلوز أمام ويست هام يونايتد السبت الماضي.

وقال الأسطورة لقناة "زيغو سبورت" الهولندية: "زياش مرة أخرى على دكة البدلاء، وحينما يشارك، يتم الاعتماد عليه كمهاجم، يمكنه القيام بهذا الدور لأنه لاعب جيد.

"لكنه من المؤسف رؤية ذلك، المداورة... إنه فقط ليس في المكان الصحيح.

"يقدم تيمو فيرنر مستويات سيئة، لكن زياش لا يشارك بشكل أكثر مع ذلك، الأسلوب الذي يعتمده المدرب (توماس توخيل) لا يناسب زياش".

يذكر أن تشيلسي على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام مستضيفه ريال مدريد غداً الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.