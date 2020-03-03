فان خال طلب من دي يونغ الانضمام ليوفنتوس

يرى الهولندي لويس فان خال المدير الفني الأسبق لبرشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وأياكس أن مواطنه فرينكي دي يونغ كان عليه الانضمام ليوفنتوس بدلاً من البارسا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدير الفني وأكد خلالها أن برشلونة كان عليه أن يتعاقد مع ماتيس دي ليخت الصيف الماضي.

وقال فان خال: "لست المدير الفني لبرشلونة الآن لكني أعتقد أن (إيفان) راكيتيتش وآرتور يستطيعان اللعب في وسط الملعب رفقة دي يونغ".

وأضاف: "يستطيع دي يونغ حتى اللعب كقلب دفاع كونه يملك السرعة الكافية، كما أنه يملك المهارات اللازمة للتواجد في ذلك المركز.

"يمكن لبرشلونة أن يتحسن على المستوى الدفاعي بوضعه هناك، فهو يقوم بعمل رائع للغاية نظراً لعمره ولكونه يلعب خارج هولندا، لكن سعره ربما يكون يمثل بعض الضغط عليه.

"كان يجب على برشلونة أن يضم دي ليخت وذلك في نطاق قدرتهم، لكن النادي قرر استقطاب دي يونغ بالرغم من وجود (سيرجيو) بوسكيتس، كانوا بحاجة للاعب يوفنتوس أكثر".

وأنهى تصريحاته حول الصفقتين: "كان يجب على دي ليخت أن ينضم لبرشلونة وأن يذهب دي يونغ ليوفنتوس".

يذكر أن دي يونغ القادم من أياكس شارك في 36 مواجهة في جميع البطولات مع برشلونة هذا الموسم، وسجل هدفين كما صنع أربعة أهداف أخرى.