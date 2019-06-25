فان خال يحمل ميسي مسؤولية خسارة برشلونة لقب دوري الأبطال

حمل لويس فان خال المدير الفني السابق لكل من برشلونة ومنتخب هولندا النجم ليونيل ميسي مسؤولية خسارة البارسا لقب دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الهولندي وأكد خلالها أن على "ليو" أن يجد طريقة يتأقلم فيها مع نجوم برشلونة وليس العكس.

وقال فان خال: "لا أعتقد أن هنالك أمر أكثر أهمية من أن تكون لاعباً جماعياً، يعاني برشلونة من هذا في الوقت الحالي، أعتقد أن على ميسي أن يسأل نفسه كيف مر كل هذا الوقت دون الفوز بدوري أبطال أوروبا.

"أنظروا لبرشلونة وكم بطولة دوري أبطال أوروبا حصلوا عليها رفقة من يقول الجميع أنه أفضل لاعب في العالم؟ وكم بطولة حصل عليها نيمار مع باريس سان جيرمان؟.

"كقائد للفريق عليك أن تسأل نفسك لماذا لا نفوز في أوروبا؟ ميسي يتحمل جزءاً من المسؤولية وليس المدرب فحسب.

"لديهم فريق مكون من 30 لاعباً، أعتقد أن على ميسي أن يتأقلم معهم وليس العكس".

يذكر أن آخر ألقاب برشلونة في دوري أبطال أوروبا كان موسم 2014-2015 بقيادة لويس إنريكي.