فان دايك: أتلتيكو فاز على ليفربول بضربة حظ

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن "ضربة حظ" كانت وراء هزيمة فريقه حامل اللقب أمام أتلتيكو مدريد 0-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم الهولندي: "استقبلت شباكنا هدف المباراة الوحيد من ركلة ركنية. كانت الفرصة الأولى لأتلتيكو. ليست فرصة حتى وإنما ضربة حظ، استحوذنا على الكرة معظم الوقت لكننا لم نصنع الفرص الخطيرة للتهديف في المباراة لسوء الحظ. ما زالت أمامنا مباراة الإياب لتصحيح الأوضاع".

ويلتقي الطرفان إياباً على ملعب آنفيلد في 11 من الشهر القادم.