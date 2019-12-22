فان دايك: أحبطني فوز ميسي بالكرة الذهبية

اعترف فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بأنّ تتويج ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، بجائزة الكرة الذهبية أمر محبط للغاية.

وتفوق "ليو" على فان دايك في تصويت الكرة الذهبية بفارق 7 أصوات فقط مطلع الشهر الحالي.

وقال الهولندي في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "شعرت بالإحباط قليلاً حينما عرفت بتحقيق ميسي للجائزة، حتى أني ترددت في مسألة حضور الحفل لكني قررت الذهاب هناك وكانت ليلة مذهلة.

"أعتقد أن ما حققته كان إنجازاً كبيراً والتواجد بين أفضل اللاعبين في العالم أمر لا يصدق".

وكشف عن تفاصيل جديدة في الحفل بقوله: "تحدثت مع ميسي خلال الأمسية ولكننا لم نتكلم كثيراً لأنه لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكني تأكدت من احترامه الكبير لي ولما قدمته كما أحترمه وأقدره".

وأكد أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي أن ليفربول أكثر من فريق والجميع يتعامل وكأنه جزء من العائلة ولذلك يراه المكان المناسب له.

وواصل: "لعب جيمس ميلنر لفرق مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ويتفق معي أن ليفربول يختلف عن أي فريق آخر. الجميع هنا متواضع حتى أساطير النادي يسافرون معنا في كل مكان لتقديم الدعم".

واختتم: "يتواجد إيان راش باستمرار وكيني دالغليش يتحدث معي كثيراً ويرسل لي الكثير من الرسائل عبر هاتفي. ليفربول عائلتي".

يذكر أن فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب ومدافع في أوروبا بالتفوق على ميسي وكريستيانو رونالدو.