فان دايك: أريد أن أصبح أسطورة في ليفربول

أبدى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، رغبته في أن يصبح أحد أساطير ناديه، بعدما قضى ثلاثة مواسم حتى الآن، حقق خلالها ثلاثة ألقاب، هي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وقال الدولي الهولندي في حوار لصحيفة «سبورت» الإسبانية: "أتمنى أن يتذكرني الناس كأسطورة ليفربول، أريد تحقيق أشياء عظيمة هنا، لدينا فريق رائع.

"نحن لا نعاني نقصاً في شيء، ولدينا كل الأدوات الضرورية للنجاح، مدرب نعرفه جيداً، قائمة متنوعة من اللاعبين، وأسلوب لعب يضمن الانتصارات، وملعب به مشجعون مخلصون.

"أريد أن أكون واحداً من اللاعبين الذين يعودون مجدداً لملعب آنفيلد بعد الاعتزال، أرى العديد من أساطير الفريق حينما يأتون إلى الملعب لمشاهدة المباريات، أشعر وأن النادي عائلة كبيرة".