فان دايك أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

تم اختيار فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا، النسخة الماضية، التي فاز الريدز بلقبها.

وتخطى الدولي الهولندي لاعبين أمثال غاريث بايل (ريال مدريد)، وليروي ساني وكايل وكر لاعبا مانشستر سيتي، وغيرهم.

وسجل المدافع صاحب الـ 28 عاماً، سرعة مقدرها 34.5 كم/ساعة في مباراة ليفربول أمام برشلونة، ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة، وفقاً للتقرير الفني الصادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وفي المركز الثاني، جاء ساني جناح مانشستر سيتي بسرعة مقدارها 34.4 كم/ساعة، وزميله وكر في المركز الثالث بسرعة 34.2 كم/ساعة.

وفي سياق متصل، حقق دوسان تاديتش لاعب أياكس أكبر عدد من المسافات ركضاً لكل مباراة، أكثر من أي لاعب آخر.

يذكر أن فان دايك، حصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا منذ عدة أيام بالإضافة إلى لقب أفضل مدافع، في حفل قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.