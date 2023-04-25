فان دايك: إنجازات صلاح لا تحظى بالتقدير الكافي

البوابة - عبر الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن فخره بمزاملة المصري محمد صلاح ، مؤكداً بأنه بات أسطورة من أساطير النادي.

وسجل الجناح المتألق هدفاً حاسماً خلال اللقاء الذي فاز فيه الريدز على نوتينغهام فوريست بنتيجة 3-2 يوم السبت المنصرم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال فان دايك عن صلاح ؟

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع "جول": "معظم اللاعبين المتواجدين في ليفربول حالياً لعبوا دوراً في الفوز بألقاب مهمة.

"يمكن اعتبار مو أسطورة في تاريخ النادي بكل تأكيد، إنه لاعب في غاية الأهمية، في فترة زمنية لاحقة، أعتقد أن ما قدمه سيحظى بتقدير أكبر على مستوى العالم.

"نقدر كل شيء يفعله يومياً، ونرى الجهد الكبير الذي يواظب على بذله.

"عليه فقط أن يبقى بنفس الروح في قادم المواعيد."