فان دايك: صلاح لاعب رائع وأرقامه تتحدث عن نفسها

أبدى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول إعجابه بزميله محمد صلاح، مشدداً على أهميته بالنسبة للريدز.

وساهم الثنائي في فوز ليفربول أمس، على ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف لاثنين، في ختام المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الهولندي في تصريحات عقبت المباراة: "أظهر صلاح خلال الفترة التي قضاها معنا أنه لاعب رائع وأرقامه تتحدث عن نفسها.

"نحن سعداء للغاية بوجوده وهذا أهم شيء، إنه لاعب مهم في فريقنا وجزء كبير منه ويجب أن نستمر على نفس المنوال".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وعن الوضع الحالي لبطل أوروبا والعالم، قال المدافع الهولندي: "كان يجب علينا أن نستفيد من العطلة التي حصلنا عليها الفترة الماضية، استمتعنا بالإجازة وجاهزون لاستكمال الموسم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سنستمر على حالنا وسنبقى إيجابين ولن نشعر بالتوتر وهذا هو الشيء المهم".

ويستعد ليفربول لمواجهة واتفورد السبت القادم ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري المحلي.