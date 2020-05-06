فان دايك: كلوب أفضل مدرب في العالم

كشف فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن أساليب مدربه يورغن كلوب ومساعديه في التدريب، وعن السر وراء حفاظه على لياقته البدنية العالية.

وقال الدولي الهولندي في تصريحات نشرها موقع «ليفربول»: "لا شك أن يورغن كلوب من أفضل المدربين فى العالم، إن لم يكن الأفضل، فالحصص التدريبية التي نجريها تحت إشرافه تختلف عن أي حصص تدريبية شاركت فيها مع أي مدرب آخر على سبيل المثال، عندما نتدرب على التسديد، تجد أربع كرات تسدد في وقت واحد، ويواجه حراس المرمى تحدياً هائلاً في التصدى للتسديدة تلو الأخرى، كل لاعب يمهد الكرة لزميله للتسديد، وبينما يفعل ذلك تكون هناك كرة تمهد له في نفس الوقت ليقوم بالتسديد بدوره.

"كلوب يتميز بتفكيره المستمر فيما قد يؤثر على نتيجة المباراة، ودائما ما يحرص على التخلص من أي شيء قد يتسبب في انخفاض تركيز اللاعبين أو التأثير على أدائهم فى الملعب.