فان دايك: كل ما قدمه ليفربول لا يعني شيئاً بعد

أكد النجم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن سعادته بما قدمه فريقه من مستويات ونتائج في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الهولندي وأكد خلالها أنه وعلى الرغم من النقاط التي جمعها الريدز، إلا أن ذلك لا يعني شيئاً لحين التتويج باللقب.

وقال فان دايك مبتسماً: "كم لاعب من ليفربول أجريتم حوارات معه في الفترة الماضية؟ أعتقد أن الجميع سيكرر نفس الإجابة حول حسم لقب الدوري.

"صحيح أن كل لاعب لديه رأيه في هذا الشأن لكننا كمجموعة ندرك أن علينا ألا ننجرف بعيداً، رغم موقفنا الجيد في البطولة.

"موقفنا رائع في الوقت الحالي لكن ذلك لا يعني أي شيء حتى الآن، في نهاية الموسم فقط لنأمل أن يعني ذلك الكثير بالنسبة لنا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن مواجهة ولفرهامبتون القادمة: "يعاني الجميع في مواجهتهم، ونحن نحترمهم فهم يمرون بفترة رائعة ولديهم مدرب مذهل".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما أن لديه مباراة مؤجلة أمام ويست هام يونايتد.