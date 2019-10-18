فان دايك: لا أتابع مانشستر سيتي

علق فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، على الصراع مع مانشستر سيتي هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويؤكد أن فريقه لا يملك شيئاً ليخسره.

ويعتلي الريدز حالياً صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط بعد مرور 8 مراحل من البطولة.

وقال فان دايك لشبكة "سكاي": "لا نملك شيئاً لنخسره، مانشستر سيتي هو البطل والمدافع عن اللقب، الضغط يزداد من قبل الإعلام، يحبون فعل ذلك ويجب علينا التعود.

"لا أمانع الضغط، أركز في مبارياتي فقط، يجب أن نستمتع ونمتلك الثقة، لا يزال هناك عديد المباريات، لا أتابع مباريات سيتي.

"أصدقائي وعائلتي يحدثونني عنهم، لا يجب أن تركز مع الآخرين، ازددنا رغبة للفوز بالبطولات بعد دوري الأبطال، والآن نريد الدوري الإنجليزي".

ويحل ليفربول ضيفاً الأحد القادم على مانشستر يونايتد في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.