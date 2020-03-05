فان دايك: ليفربول لم يستهن بأي بطولة

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن النتائج الأخيرة لن تؤثر على مساعي بطل أوروبا والعالم نحو إنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة.

وانتهت حظوظ ليفربول في تحقيق الثلاثية بشكل رسمي، عقب الخسارة من تشيلسي 0-2 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتبقى له دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وتلقى الريدز ضربة قوية أخرى مطلع الأسبوع، بضياع حلم إنهاء الموسم دون هزيمة في الدوري المحلي بعد السقوط أمام واتفورد بثلاثية نظيفة، وهو ما دفع فان دايك لمحاولة رفع الروح المعنوية لزملائه.

وقال الهولندي: "هل سننهي الموسم بلقب الدوري الإنجليزي فقط؟ هذا غير صحيح، فزنا بكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

"هناك بعض الأشخاص لا يعرفون الشعور بالرضا، ودائماً ما يبحثون عن الجوانب السلبية في الحياة، بالنسبة لي كل تركيزي منصب على الأمور الإيجابية.

"اقتربنا كثيراً من تحقيق هدفنا هذا الموسم، لكن من الغريب أن البعض ينصحنا بالتركيز على الدوري الإنجليزي وكأنها بطولة صغيرة.

"من الغباء القول أن ليفربول لم يأخذ بطولتي الكأس المحليتين بالجدية الكافية، برأيي خضنا كل مسابقة هذا الموسم برغبة واضحة في الفوز وهذا ما ظهر بتشكيلنا أمام تشيلسي".

يذكر أن ليفربول يستقبل السبت القادم على ملعبه غريمه بورنموث ضمن المرحلة الـ 29 من البريميير ليغ، وهو يتصدر الترتيب برصيد 79 نقطة مقابل 57 لمانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.