فان دايك: ميسي أصعب خصم واجهته

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أن ليونيل ميسي هو أصعب خصم واجهه في مسيرته، رغم تأهل ليفربول على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتحدث الدولي الهولندي مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ليشيد من جديد بخصمه قائد برشلونة، واصفاً إياه بأنه الأصعب على الإطلاق، رغم أنه واجه مجموعة رائعة من اللاعبين.

وقال مدافع ليفربول أن سيرجيو أغويرو أيضاً مهاجم من الصعب مراقبته، مع إشادته بزملائه مدافعي ومهاجمي ليفربول، رغم خروج الريدز هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن عدداً كبيراً من لاعبي أوروبا والعالم، استغلوا فترة التوقف الحالية في التقرب أكثر من جماهيرهم، خاصة مع الحجر المنزلي المفروض على الجميع، بسبب فيروس كورونا.