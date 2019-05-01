فان دايك: ميسي الأفضل في العالم

شدد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، على صعوبة مواجهة مستضيفه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي الهولندي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كامب ناو ملعب تاريخي، وبالنسبة لي كانت تجربة رائعة، أن ألعب على أرضيته من قبل.

"كانت المرة الأولى والوحيدة والأخيرة، لذلك أتطلع إلى اللعب مرة أخرى هناك، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لكن أعتقد أن هذه المباراة ستكون مختلفة.

"شاهدت بعض مقاطع الفيديو (لمباراته الأولى هناك)، لكن بعد الخسارة بنتيجة (6-1)، كمدافع لا يمكنك القول أنك قدمت مباراة جيدة، لكن الشيء الجيد بالنسبة لي شخصياً أني اكتسبت خبرة كبيرة من تلك الليلة، وهذا ساعدني بشكل واضح".

وعن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قال فان دايك: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم، وقلت ذلك من قبل.

"لكنكم ترون كيف نلعب وندافع، فنحن لا ندافع في موقف رجل لرجل، بل ندافع معاً ونهاجم معاً أيضاً، لذلك سوف نرى، وسنكون مستعدين، فنحن في نصف النهائي أمام برشلونة، وسنواجه أفضل لاعب في العالم".

واختتم فان دايك: "برشلونة ليس ميسي فقط، بل الفريق بأكمله لديه الكثير من الكفاءة، وسنستعد جيداً، فنحن نملك فريقاً جيداً للغاية، ويمكننا المنافسة هناك، ولن تكون المباراة أشبه بقضاء عطلة".