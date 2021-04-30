فان دايك يبدأ الركض

أثار ظهور فيرجل فان دايك، قلب دفاع ليفربول، وهو يجري بشكل طبيعي في مقطع فيديو نشره ناديه خلال حصة تدريبية انفرادية، تفاؤل المشجعين بعودة الهولندي ابتداءً من الموسم المقبل، بعد استكمال برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.

وكان فان دايك تعرض لتدخل عنيف من جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، فى ديربي ميرسيسايد 2-2 على ملعب غوديسون بارك، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي، اضطر بعدها إلى الخضوع لعملية جراحية، أبعدته عن حامل اللقب.

وكشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية التي نشرت جزءاً من المقطع أمس، أن فان دايك ظهر خلال الحصة التدريبية التي خاضها منفرداً وهو يجري ويتحرك بشكل طبيعي، مما يشير إلى تعافيه، وأن الأمر بات الآن ينحصر في استعادة لياقته وجاهزيته، من أجل الانضمام إلى تشكيلة منتخب هولندا في يورو 2020 المؤجلة.

ويخوض ليفربول موسماً للنسيان، حيث يحتل المركز السادس في الدوري، ويقاتل من أجل الوصول إلى المربع الذهبي، كما أقصي من دوري الأبطال منذ دور الـ 16 على يد ريال مدريد.