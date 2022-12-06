فان دايك يخشى "لسعات" ميسي

حذر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك زملاءه من خطورة النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قبل أيام من لقاء العملاقين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي المنتخبان في مباراة صعبة مساء يوم الجمعة المقبل يحتضنها ستاد لوسيل لحساب الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

ونبه مدافع ليفربول رفاقه في المنتخب الهولندي من خطورة "ليو" كونه يفضل التواجد في مواقع حول منطقة الجزاء قبل أن ينقض لـ "يلسع" خصومه بشكلٍ مفاجىء.

ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)

ماذا قال فان دايك عن ميسي ؟

كشف اللاعب في تصريحات نقلها موقع "جول": "أصعب شيء يتعلق فيه أنه يتواجد حول منطقة الجزاء إما على الرواق أو في مكان آخر عندما نكون نحن في حالة الهجوم.

"لذلك علينا أن نكون منظمين في الشق الدفاعي، فهم يبحثون عنه باستمرار حتى يجعلوا مهمتنا أكثر صعوبة في المرتدات.

"لن تكون مواجهة بيني وبينه فقط، وإنما لقاء بين منتخبي هولندا والأرجنتين، لا أحد يستطيع فعل كل شيء بمفرده، علينا أن نواجههم بخطة محكمة."