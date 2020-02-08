فان دايك يرفض يوفنتوس ويتمسك بليفربول

حسم فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، مستقبله بعدما اقترن اسمه بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، رفض الدولي الهولندي العرض المقدم من يوفنتوس وليست لديه أي نية للرحيل عن الريدز خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب مطارديه، كما يبدو مرشحاً قوياً للاحتفاظ بلقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان أقرب مطارديه.