فان دايك يفسر عدم احتفاله ضد مانشستر سيتي

كشف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، عن سبب عدم احتفاله بهدف زميله فابينيو خلال مواجهة مانشستر سيتي التي فاز بها الريدز بنتيجة (3-1) في معقله آنفيلد ضمن الدوري الإنجليزي.

وطالب لاعبو سيتي الحصول على ركلة جزاء، إثر لمس الكرة ليد ترينت أليكساندر أرنولد، قبل أن ترتد ويسجل فابينيو الهدف الأول لليفربول، واحتفل اللاعبون مع زميلهم، عدا فان دايك الذي التزم الهدوء.

وقال الهولندي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بعد كل هدف أصبح يتوجب عليك التوقف، لذلك لم أحتفل، لكن في النهاية بعد اللجوء إلى تقنية الفار واحتساب الهدف، كان يجب الاستمرار في اللعب.

"أعتقد أنني رأيت الكرة تلمس يد بيرناردو سيلفا، وربما بعد ذلك لمست يد أرنولد. ماذا يمكنني قوله؟ يمكنني قول الكثير من الأشياء، لكن بعد احتساب تقنية الفار الهدف لنا، فعلينا قبول القرار".

وتابع "فارق الـ8 نقاط؟ نشعر جميعاً أن هناك الكثير من المباريات المتبقية، ويمكن أن تحدث الكثير من الأمور من الآن وحتى منتصف مايو، لذلك فإن ما يمكننا القيام به حاليا هو الحفاظ على لياقتنا، والفريق يحتاج للجميع، ونبذل أقصى ما لدينا.

"بالتأكيد نحن سعداء بموقفنا الحالي، لكن لا ينبغي أن نعتبر الصدارة أمراً مفروغاً منه، بل علينا الاستمرار ولعب مباراة تلو الأخرى".