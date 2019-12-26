فان دايك يفضل ماني على صلاح

أجاب فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن سؤال حول الأفضل بين زميليه محمد صلاح وساديو ماني، باختيار الهداف السنغالي، موضحاً السبب.

وقال الهولندي في سؤال لقناة "الكأس" القطرية: "هذا سؤال صعب. لا يمكنني الاختيار بينهما، لكن إذا توجب ذلك سأختار ماني لأني لعبت إلى جانبه منذ فترة طويلة".

وتزامل الثنائي في صفوف ساوثهامبتون، قبل أن يجتمعا سوياً من جديد في ليفربول بحلول شتاء 2018.

وعن الفريق الأخطر الذي واجهه الهولندي طوال مسيرته، قال فان دايك: "مانشستر سيتي، وسيرجيو أغويرو هو أخطر مهاجم واجهته".

ويرى أفضل لاعب في إنجلترا وأوروبا، أن أكثر لاعبي كرة القدم تكاملاً هو ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وبرشلونة.