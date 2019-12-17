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فان دايك يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 05:30
فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك

أحرز مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك جائزة لاعب العام التي تمنحها رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن 340 ألف شخص شاركوا في التصويت على الجائزة، فتصدر الهولندي، متفوقاً على نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ.

وتنافس على الجائزة كل من مهاجم ليفربول ساديو ماني، ومهاجم توتنهام سون هيونغ مين، ومهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي، ومهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ.

وقال فان دايك: "أنا ممتن للغاية للفوز بهذه الجائزة. تعني الكثير بالنسبة لي".

يذكر أن الهولندي يعتبر أحد أفضل المدافعين في العالم حالياً، وقد ساهم وصوله لليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتصدر الدوري الإنجليزي حالياً بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه.

Via SyndiGate.info


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