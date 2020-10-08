فان دايك يقر بصعوبة بقاء ليفربول على القمة

كشف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الأربعاء عن صعوبة بقاء فريقه على القمة، مشيراً إلى تأثير غياب الجماهير على أداء الفريق في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكبد الريدز مؤخراً هزيمة مهينة أمام أستون فيلا (2–7) ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويؤكد محللون أن الهزيمة التي تكبدها رجال المدرب يورغن كلوب المتوجين الموسم الماضي باللقب، ستظل عالقة بالأذهان وستكون لها ارتدادات كبيرة على وضعية الفريق ونفسية اللاعبين.

وقال فان دايك، خلال تصريحات لشبكة “بي بي سي”: “أعتقد أن محاولة البقاء على القمة هي أصعب شيء، عندما تصل إلى القمة يريد الجميع سقوطك، هذا ما تدور حوله الحياة، خاصة هذه الأيام.

“بالنسبة لي، أريد أن أعطي كل ما لدي حتى الاعتزال، لا أريد الشعور بأي ندم، ستكون هناك أوقات صعبة قادمة، لكننا أبطال، وهو الأمر الذي يجب أن نستمتع به طوال الوقت، ونستمر عليه.

“يمكن للجماهير أن تلعب دوراً كبيراً في الأوقات الصعبة خلال المباريات، وأيضاً في الأوقات الجيدة، عندما تستقبل أهدافاً، سيرفع مستواك المشجعون، وحينما تسجل، فإنهم يجعلون الخصم يبتعد عنك.

“هذا هو الحال بالنسبة للجميع، لكن بالنسبة لنا على وجه الخصوص، يعرف الكل مدى صعوبة اللعب في آنفيلد مع وجود الجماهير، نأمل أن تتغير الأمور في أقرب وقت ممكن، لأننا بحاجة إلى المشجعين”.

وشكل غياب الجماهير عن معظم الدوريات الأوروبية الكبرى عاملاً ضاغطاً لبعض الأندية وخصوصاً الدوري الإنجليزي المعروف عنه الحضور الكبير لمشجعين طوال الموسم.

وعن تحقيق أحلامه، قال فان دايك: “أنت بحاجة إلى القليل من الحظ، لكن بصرف النظر عن ذلك، الأمر يتعلق بالعمل الجاد. حدد أهدافك، وعليك أن تؤمن بذاتك، إذا لم تفعل ذلك بنفسك، فلن يفعله أحد”.

وأكمل: “أحدد أهدافاً قصيرة المدى.. يمكن أن تكون لديك أحلام ولا تتوقف عن الحلم أبداً، لأن الأشياء ممكنة دائماً، أستمتع بالرحلة والهبوط والصعود”.