فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

يأمل المدافع فيرجيل فان دايك في أن يكون لقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه الموسم الماضي مع ليفربول كافياً له من أجل التفوق على العملاقين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السباق على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في القارة.

وسيعلن الاتحاد القاري (يويفا) اسم اللاعب الذي سيخلف لوكا مودريتش، اليوم في موناكو على هامش سحب قرعة مرحلة مجموعات دوري الأبطال.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدرباً لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الفائت، إضافة إلى 55 صحافياً، هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة.

واستحق فان دايك (28 عاماً) أن يكون اسمه في اللائحة النهائية للمرشحين، إذ أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، واختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشيلسي عام 2005.

كما أحرز الهولندي لقب كأس السوبر الأوروبي مع ليفربول على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، إضافة إلى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

أما ميسي (32 عاماً)، فقاد برشلونة للقب الدوري الإسباني وتوج بلقب هداف البطولة برصيد 36 هدفاً، ودوري أبطال أوروبا بـ 12 هدفاً، لكنه خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا أميركا على يد البرازيل التي توجت لاحقاً باللقب.

من جهته، نجح رونالدو (34 عاماً) في موسمه الأول مع يوفنتوس بنيل لقب الدوري المحلي الذي احتكره الأخير للموسم الثامن توالياً (سجل البرتغالي 21 هدفاً في الدوري وحل رابعاً على قائمة الهدافين).

كما أن النجم البرتغالي الذي اختير أفضل لاعب في إيطاليا، قاد بلاده لإحراز لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، إلا أن مشواره مع يوفنتوس في دوري الأبطال انتهى عند ربع النهائي على يد أياكس أمستردام، فيما وصل غريمه ميسي إلى نصف النهائي قبل أن يقصيه ليفربول بقيادة فان دايك الذي حقق أرقاماً لافتة، أبرزها عدم السماح لأي لاعب منافس في مراوغته على مدى 64 مباراة، بينها مباراتا نهائي دوري الأبطال لعامي 2018 و2019.

في العام الماضي كانت الجائزة من نصيب مودريتش الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وحل وصيفاً لبطل كأس العالم مع كرواتيا حين فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

وكان ميسي أول الفائزين بهذه الجائزة التي أطلقها يويفا عام 2011 قبل أن يفوز بها مجدداً عام 2015، فيما كانت من نصيب أندريس إنييستا عام 2012 والفرنسي فرانك ريبيري عام 2013 قبل أن يحتكرها رونالدو أعوام 2014، 2016 و2017.