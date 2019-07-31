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فان دايك ينفي اشتباكه مع كلوب

منشور 31 تمّوز / يوليو 2019 - 03:28
فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك

قلل المدافع فيرجيل فان دايك من رد الفعل الغاضب لمدربه يورغن كلوب بعد خسارة ليفربول بثلاثية نظيفة أمام نابولي ودياً.

وقالت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية بأن مشادة حصلت بين المدافع الهولندي ومدرب الريدز، لكن سرعان ما نفى فان دايك هذه الحادثة، مؤكداً تفهمه لموقف مديره الفني بعد النتائج السلبية لليفربول في مبارياته الإعدادية للموسم الجديد.

يذكر أن ليفربول يستعد لعدة مواجهات قوية الشهر القادم مثل الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي والسوبر الأوروبي أمام تشيلسي إلى جانب انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلمات دالة:فيرجيل فان دايكليفربوليورغن كلوب

Via SyndiGate.info


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