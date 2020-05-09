فان دير سار: زيدان متواضع وغير ثرثار

كشف إيدوين فان دير سار، حارس مرمى يوفنتوس ومانشستر يونايتد وأياكس السابق، بعض كواليس غرفة خلع الملابس في صفوف فريق السيدة العجوز مع زين الدين زيدان.

وتزامل الثنائي في البيانكونيري بين عامي 1999 و2001.

وقال الهولندي في تصريحات لمواطنته قناة «Ziggo Sport»: «زيدان لم يكن ثرثاراً، كانت الأمور صعبة عليه في ذلك الوقت، حيث لم يكن يتحدث الإنجليزية جيداً، وكان يتحدث الفرنسية أو الإيطالية فقط.

«الطريقة التي كان يتعامل بها مع الكرة، وكيف يُلقي بها في الهواء، كانت رائعة حقاً».

وتابع: «فى أحد الأيام، جاء إلى التدريب في سيارة فيات، مرتدياً الجينز وقميصاً أبيض وحذاء أديداس أبيض، وكان هذا مختلفاً تماماً عما رأيته من اللاعبين الآخرين».