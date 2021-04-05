فان دير فارت يحذر كاين من الانضمام لريال مدريد

حذر رافاييل فان دير فارت النجم هاري كاين هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا من الانتقال إلى ريال مدريد على حساب مانشستر يونايتد.

وربطت تقارير عديدة مهاجم سبيرز بالرحيل للمنافسة بصورة مباشرة على الألقاب، وسط اهتمام كبير من جانب ريال مدريد ومانشستر يونايتد بخدماته.

ويرى الهولندي فان دير فارت لاعب وسط توتنهام السابق والذي سبق له الدفاع عن قميص ريال مدريد أيضاً أن أسلوب كاين صاحب الـ 27 عاماً يناسب الشياطين الحمر أكثر من الملكي، مستشهداً بمعاناة اللاعبين الإنجليز في إسبانيا سابقاً.