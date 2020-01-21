فان دي بيك يرد على شائعات توقيعه لريال مدريد

وضع لاعب وسط أياكس أمستردام دوني فان دي بيك، حداً للشائعات المتداولة حول مستقبله في الأيام القليلة الماضية.

ويعتبر صاحب الـ 22 عاماً من أكثر الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد منذ سوق الانتقالات الصيفية، وذلك استناداً إلى تصريحاته التي اعترف خلالها، بتلقيه عرضاً من الملكي.

وعادت وسائل الإعلام الأوروبية لربط مستقبل الدولي الهولندي بالعملاق المدريدي الأسبوع الماضي، حتى أن بعض المصادر، زعمت أن وكيل أعماله توصل إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي ريال حول البنود الشخصية في عقده.

ورداً على هذه التقارير، قال فان دي بيك لوسائل الإعلام الهولندية "لا يوجد شيء رسمي من ريال مدريد، لا يوجد عرض، هذا كل ما في الأمر ولم يتغير أي شيء طوال لموسم".

في الوقت ذاته، تقمص النجم الشاب دور الدبلوماسي المحنك في رده على سؤال آخر حول ما يتردد من حين لآخر، عن رغبة مانشستر يونايتد في التوقيع معه، حيث قال: "لا أريد المفاضلة بينهما، كلاهما ناديان رائعان، لكن كما قلت من قبل. أياكس نادٍ رائع أيضاً، وإذا لم يكن أمامي الخيار، فستكون أموري على ما يرام".

وكان فان دي بيك، قد خطف الأضواء بشدة الموسم الماضي، نظراً لتأثيره في نجاح أياكس بإقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن التتويج بثنائية الدوري والكأس في هولندا.