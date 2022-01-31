فان دي بيك يغادر مانشستر يونايتد صوب إيفرتون

انضم لاعب خط الوسط الدولي الهولندي دوني فان دي بيك رسمياً من مانشستر يونايتد إلى إيفرتون مساء الاثنين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي لموسم 2021-2022.

وتمتد الصفقة بين الناديين حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة وتأتي بعد فشل اللاعب في إقناع المدرب رالف رانغنيك بقدراته.

وارتبط اسم صاحب الـ 24 عاماً بكريستال بالاس أيضاً، إلا أن فضل الدفاع عن قميص التوفيز.

وعبر الهولندي عن سعادته بانتقاله إلى ملعب غوديسون بارك مشدداً على أنه سيلعب في صفوف فريق كبير وعظيم.

وشدد فان دي بيك على أنه يريد مساعدة إيفرتون على تسلق سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما تبقى من الموسم الجاري.