فان مارفيك مدرب الإمارات يخشى سرعة التايلانديين

رفع المنتخب الإماراتي درجات الاستعداد لمواجهته المرتقبة أمام نظيره التايلاندي المقرر إقامتها بعد غدٍ على ملعب تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك، في ثالثة مواجهات الأبيض في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

ويحظى اللقاء بأهمية كبيرة للفريقين، لتأكيد صدارة المجموعة التي يتربع عليها الأبيض برصيد ست نقاط بعد الفوز على ماليزيا وإندونيسيا، فيما يحتل المتخب التايلاندي المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

وظهر واضحاً خلال التدريبات جاهزية اللاعبين البدنية والفنية للمباراة، متغلبين على حالة الإرهاق من مواجهة إندونيسيا ومن ثم السفر مباشرة إلى تايلاند في رحلة استمرت ست ساعات، إضافة للروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، وعزيمتهم على تقديم أداء جيد يتوج بتحقيق الفوز، الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، خصوصاً الأبيض الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ثالثة محطات مشواره بالتصفيات، تعزز من تصدره للمجموعة السابعة.

ويركز الجهاز الفني بقيادة بيرت فان مارفيك مع اللاعبين على التحضير المثالي للمباراة، وزيادة التركيز وحسن استغلال الفرص التي تسنح للاعبين خلال المباراة، مع التركيز على خطة اللعب التي تعتمد في المقام الأول على فرض أسلوب المنتخب على الفريق التايلاندي، تحسباً لمجاراته في السرعة التي لا تناسب الأبيض لعدم الجاهزية البدنية الكاملة لعدد من اللاعبين.

كما يركز على تعزيز الأداء في خط الدفاع ووسط الملعب.

ومن المحتمل أن تكون عناصر خط الدفاع ثابته، أما الوسط فسيتكون من علي سالمين وأحمد برمان وأمامهما الثنائي علي صالح وخليل إبراهيم الذين ظهروا بمستوى طيب خلال المباراتين الماضيتين.

وسيتحدد ما إذا كان عمر عبد الرجمن (عموري) سيبدأ المباراة من بدايتها أم سيكون احتياطياً يتم الدفع به خلال فترات المباراة وفقاً لجاهزيته البدنية، وهناك احتمال أن يشارك من بداية المباراة من أجل ضبط إيقاع الأبيض وتعزيز الشق الهجومي في المرتدات، خصوصاً بعد تألقه في الشوط الثاني من مباراة إندونيسيا، وتحويل دفة المباراة لصالح فريقه لعباً ونتيجة، كما أن تواجده سيربك حسابات المنافس الذي يدرك جيداً القيمة الفنية لعموري.