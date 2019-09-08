فاولر: أنانية صلاح تجعله هدافاً عظيماً

دافع أسطورة ليفربول روبي فاولر عن نجم الريدز محمد صلاح، بعد تعرض الأخير لاتهامات بالطمع والأنانية عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام بيرنلي والتي شهدت انفعال زميله ساديو ماني بشدة عقب كرة قرر فيها المصري المراوغة عوضاً عن التمرير للسنغالي الذي كان في موقف أفضل.

وفي مقال له في صحيفة "ميرور" البريطانية، قال فاولر: "شاهدت بمزيج من الانبهار والرعب المهاجمين وهم يحتلون عناوين الأخبار. الرعب لأني بصدق لم أسمع هراء كذلك الذي أحاط بما أطلق عليه المشاحنة بين ساديو ماني ومو صلاح، وانبهار بسبب الخلاف بين شخصين أعرفهما جيداً ولعبت معهما في النادي والمنتخب هما مايكل أوين وآلان شيرار".