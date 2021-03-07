فاولر: إذا كان صلاح غير سعيداً في ليفربول فعليه الرحيل

قال روبي فاولر أسطورة ليفربول أنه إذا أراد محمد صلاح هداف الريدز الرحيل عن ملعب آنفيلد فليفعل ذلك.

وشدد مهاجم ليفربول السابق أن بيع الدولي المصري من شأنه أن يدر على النادي أموالاً ضخمة سيتم استثمارها لإجراء تعديلات على الفريق مثلما سبق وفعل عندما رحل فيليبي كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018.

وارتبط صلاح برحيل محتمل عن ليفربول بعد التصريحات التي أدلى بها مسبقاً لصحيفة "آس" الإسبانية والتي ألمح خلالها إلى رغبته باللعب لأحد قطبي الليغا ريال مدريد أو برشلونة.

وخلال مقالة نشرها فاولر عبر صحيفة "ميرور" البريطانية، قال: "رامي عباس عيسى وكيل محمد صلاح يعلم جيداً ما يفعله، والتغريدة التي كتبها عن خروج "مو" أمام تشيلسي يقصد منها شيئاً ما لم نعرفه حتى الآن، لكن من الواضح أن الأمر كان مقصوداً.

"أحب صلاح كثيرا ولا أرغب في رحيله، لكن عمليات النقل الآن تتعلق بما يريده اللاعبون لذلك فالكرة في ملعب صلاح وليست في ملعب ليفربول، إذا أراد الرحيل فعليه أن يفعل ذلك، وعلينا تقبل الأمر.

"أنا أؤمن كثيراً بأن اللاعب إذا كان غير سعيداً ويريد الرحيل عن ناديه فعليه أن يفعل، (المدرب يورغن) كلوب كذلك قال الشيء نفسه بأنه لا يريد لاعباً في الفريق لا يرغب في الاستمرار.

"أعتقد أن تجربة فيليبي كوتينيو تتكرر، رفض ليفربول رحيله في الصيف لأن القيمة المالية لم تكن مناسبة، لكنهم أتموا الصفقة في يناير وتمكنوا من تجديد دماء الفريق بالتعاقد مع آليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، لم يكن كلوب راضياً عن استمرار البرازيلي لأنه كان يرغب في الرحيل.

"إذا كان صلاح غير سعيداً في ليفربول لأنه منزعج من عدم تجديد عقده أو لأي سبب آخر، فعليك كنادٍ الحصول على قيمة مالية كبيرة نظير بيعه لاستثمارها في إجراء تعديلات على الفريق.

"سنفتقد أهداف صلاح بكل تأكيد، قد لا تجد لاعباً أفضل منه بشكل مباشر، لكنك ستقوم بتقوية الفريق ككل، ليفربول بحاجة لإجراء تعديلات فبعدما كانت مشكلاته تتعلق بأزمة ثقة طفيفة أصبحت أزمة كبيرة وظهر ذلك جلياً أمام تشيلسي".

وأتم: "هذا ليس وقت الخوف وتمزيق الفريق، نحن أمام خطر حقيقي يتمثل في عدم وصول ليفربول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي".