فاولر: بقاء صلاح مع ليفربول الموسم القادم بمثابة التهديد

يرى أسطورة ليفربول السابق روبي فاولر أن مسألة بقاء النجم الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق حتى نهاية عقده بمثابة "التهديد" الموجه لإدارة النادي.

وكان "مو" قد صرح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي أنه يعتزم الالتزام بالاتفاق الذي يربطه بالريدز وأنه سيبقى في ملعب آنفيلد حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.

ويعني ذلك أن المصري سيرحل بعدها بصورة مجانية، وهو أمر شدد فاولر على ضرورة منعه مشيراً إلى أهمية التوصل لاتفاق مع المهاجم لضمان استمراره أطول فترة ممكنة مع ليفربول.

وسيشكل الرحيل دون مقابل العام القادم ضربة موجعة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

ولا توافق الإدارة حتى الآن على الرضوخ لمطالب صلاح الذي يطالب بزيادة في الأجور تتجاوز السقف الأعلى المخصص للرواتب في النادي الإنجليزي.

وشدد فاولر على أهمية التجديد للنجم المصري بعدما خسر الريدز هدافه الآخر السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ مقابل 41 مليون يورو الأسبوع المنصرم.

وفاز صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي (الحذاء الذهبي) 3 مرات مؤكداً على مر السنين الماضية ثبات مستواه مما يجعل الموافقة على شروطه للتجديد أمراً لا بد منه.

وستكشف الأسابيع القادمة ما إذا كانت إدارة ليفربول ستذعن لمطالب الهداف المصري الذي لعب دوراً رئيسياً في إعادة الفريق إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة.