فاولر: كلوب رفض تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كشف نجم ليفربول السابق رولي فاولر عن "سر" رفض يورغن كلوب، المدير الفني للريدز تولي مهمة تدريب ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.

وقال المهاجم في مقال له في صحيفة "ميرور" البريطانية: "أجريت معه مقابلة قبل عامين وأخبرني أنه رفض بضعة أندية غنية للغاية، بعد بوروسيا دورتموند، أحدها كان بالتأكيد مانشستر يونايتد، وأيضاً ربما ريال مدريد، لأنه يكره كيف كانوا يركزون فقط على الأرباح التجارية، وقال لي أنه أحبَّ ليفربول لأنه كان لديه توازن بين الأموال اللازمة للوصول إلى القمة وتاريخ وهوية النادي ومشجعيه".

وأضاف الألماني حينها: "كل ذلك جزء من كرة القدم، لكن لا يمكن أن تكون الأولوية رقماً واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. أولاً وقبل كل شيء، يرجى محاولة تحسين اللعبة التي نلعبها".

يشار إلى أن كلوب تولى تدريب ليفربول بعد تركه دورتموند، وساهم في صعوده لنهائيات دوري أبطال أوروبا بطريقة متتالية، وحصد اللقب السادس في تاريخ ليفربول.

كما فاز في كل من مبارياته الثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، ويبتعد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي.