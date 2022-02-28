فاولر: لن يستطيع ليفربول مجاراة سيتي إذا رحل صلاح وماني

يتمنى روبي فاولر نجم ليفربول السابق أن تنجح مساعي النادي الإنجليزي في تمديد عقدي الهدافين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وتعمل إدارة الريدز حالياً على تجديد عقود أبرز لاعبي الفريق الأول وعلى رأسهم "مو" وماني.

وكتب فاولر في مقال نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية: مثل أي مشجع لليفربول، أريد من النادي أن يوقع على عقدين جديدين مع ماني وصلاح.

"لا أرى أن قلة الحديث عن التجديد مؤامرة من أجل استبدال محمد وساديو بلاعبين أصغر سناً خلال العام القادم أول قبل ذلك.

"هل سيتمكن ليفربول من منافسة مانشستر سيتي بحال حصول ذلك؟ لا إلا إذا تم التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند بدلاً منهما، سيكون من الضروري حينها استبدالهما بلاعبين ذوي جودة عالية.

"لكن إذا استمرا لخمسة أعوام قادمة، كما يقول المدرب يورغن كلوب، فلن يكون من المهم التفكير بمثل هذا الأمر نظراً لتفاهمهما الكبير مع الطاقم الفني في ليفربول."