فاينالدوم لا يستبعد الرحيل عن ليفربول

لا يستبعد جورجينيو فاينالدوم نجم ليفربول الرحيل عن الفريق بعد نهاية عقده الذي يتبقى فيه موسم ونصف.

ولم يتوصل الدولي الهولندي بعد إلى اتفاق لتجديد عقده مع بطل أوروبا والعالم، فيما علق على إذا ما كان يريد التجديد في حوار مع «سكاي سبورتس» قائلاً: «ماذا أريد؟ من الصعب أن أقول.

«هذا يعتمد على ما يريده النادي والوضع في ذلك الوقت، سنرى، آنفيلد مثل منزلي».

وأكد لاعب الوسط أن تركيزه ينصب على إنهاء الموسم بأفضل طريقة، مختتماً: «هذا هو الشيء الوحيد الذي أفكر فيه».