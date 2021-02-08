فاينالدوم يدافع عن آليسون

هرع جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول للدفاع عن زميله الحارس آليسون بيكر بعد تسبب البرازيلي بهدفين من أهداف مانشستر سيتي الأربعة في لقاء القمة الذي جمع الطرفين في الدوري الإسباني.

وارتكب آليسون خطأين كارثيين منحا سيتي فوزاً أبعد الريدز عن المنافسة على اللقب، لكن زميله الهولندي هب للدفاع عنه مشيراً إلى أن الحارس البرازيلي كثيراً ما أنقذ الفريق بتصدياته المهمة.

وقال فاينالدوم: "جميعنا معرضون لارتكاب الأخطاء، إذا نظرت لموسم بأكمله، هناك الكثيرون ممكن ارتكبوا الأخطاء.

"وعندما تنظر للطرف المقابل، أنقذنا (آليسون) في العديد من المناسبات، ارتكاب الحراس للأخطاء أمر لا مفر منه، لكن الفريق يبذل قصارى جهده لإصلاح مثل هذا الأمر في المباريات.

"خاب أملنا لأننا لم ننجح في قلب النتيجة من أجله، لأنه أنقذنا في العديد من المرات منذ قدومه، تصدياته منحتنا الألقاب، يؤسفنا أننا لم نقلب النتيجة".