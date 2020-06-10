فاينالدوم يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

يقترب النجم جورجينيو فاينالدوم من تجديد عقده مع ليفربول حيث ينتهي عقده الحالي صيف العام القادم.

ويعتبر الهولندي صاحب الـ 29 عاماً، أحد الأعمدة الرئيسية في التشكيل الأساسي لليفربول خلال المواسم الثلاثة الأخيرة والموسم الحالي أيضاً بعد أن جاء في عام 2016 من نيوكاسل يونايتد.

تأخرت المفاوضات لكن الاتفاق تم وفقاً لصحيفة “غارديان” البريطانية الشهيرة، مع أن الهولندي من أهم لاعبي المدرب يورغن كلوب.

وأضافت بأن الاجتماعات بين الطرفين بدأت قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، لكن الاتفاق كان على التجديد حتى عام 2024 مع وجود عام إضافي متاح للتجديد أيضاً.

وتشير وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد فاينالدوم قد يتم مع نهاية الموسم الجاري.