فتح المزاد على خدمات آلابا

بدأ السباق مبكراً بين العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لضم ديفيد آلابا، مدافع بايرن ميونيخ، بعد تراجع ناديه رسمياً عن المضي قدماً في مفاوضات تمديد عقده، الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وعزا النادي البافاري قراره إلى المطالبات المادية الضخمة للنمساوي ، لكن آلابا (28 عاماً)، خرج عن صمته، وأكد أن النادي لم يحترمه في مفاوضات تجديد عقده، وأنه صُدم حين علم بنية الزج به في صفقة تبادلية، وهو ما دفعه لرفض التمديد.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، أن أندية عدة، تسعى حالياً للفوز بخدمات المدافع، على رأسها ريال مدريد، ففرصة ضم لاعب بإمكانات آلابا مجاناً لا تتكرر كل يوم.

وسيواجه ريال منافسة شرسة من يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول، فضلًا عن برشلونة.

وسيحدد الراتب وجهة آلابا الجديدة، في ظل رغبته بالحصول على 12 مليون يورو سنوياً، وفقاً لوسائل الإعلام الألمانية.

وفي حال كان الرقم صحيحاً، سيخرج برشلونة من سباق التوقيع معه، كما سيفكر ريال مدريد كثيراً، خاصةً أن هذا المبلغ سيضع النمساوي ضمن أعلى الرواتب في النادي، فيما الأولوية حالياً هي لحسم صفقة كيليان مبابي.