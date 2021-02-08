فحوصات طبية للاعب برشلونة تحدد حجم إصابته

تلقى رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة ضربة موجعة بإصابة المدافع رونالد آروخو، بعد دقائق قليلة من انطلاق مباراة ريال بيتيس، أمس، والتي فازه فيها البارسا بثلاثية لهدفين ضمن الدوري الإسباني.

وتعرض المدافع الشاب لإصابة في كاحله الأيسر بعد التحام مع أليكس مورينو، لاعب ريال بيتيس، في الدقيقة السابعة.

ولم يستطع آروخو إكمال المباراة، ليقرر كومان الدفع بفرينكي دي يونغ بدلاً منه في الدقيقة 12، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، لتحديد فترة غيابه عن الملاعب.