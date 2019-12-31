فرانس فوتبول تختار تشكيلة الأحلام للعقد الأخير

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في عدد آخر العام الذي صدر اليوم، التشكيل النموذجي من النجوم خلال السنوات العشر الأخيرة، بدءاً من 2010 وحتى نهاية 2019.

وحددت المجلة معايير ومبررات الاختيار، أولها وأهمها ترتيب هؤلاء النجوم في استفتاء جائزة الكرة الذهبية الذي تجريه المجلة كل عام، وثانيها كم الألقاب والبطولات التي حصل عليها كل نجم من النجوم المختارين.

وضم التشكيل 5 لاعبين لعبوا لريال مدريد و4 لعبوا لبرشلونة، كأكبر دليل على سطوة وهيمنة العملاقين خلال العقد الأخير.

وضم التشكيل إيكر كاسياس لحراسة المرمى، ورباعي خط الدفاع فيليب لام، وسيرخيو راموس وفيرجيل فان دايك ومارسيلو، وثلاثي خط الوسط تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا ولوكا مودريتش، وثلاثي الهجوم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار.

وإذا كان رونالدو وميسي هما النجمان الوحيدان اللذان ظهرا 9 مرات في قائمة «توب 10» في استفتاء الكرة الذهبية خلال العقد الأخير، فإن النجوم الآخرين وبوجه خاص المدافعين لم يظهروا كثيراً في هذه القائمة، لكنهم عوضوا ذلك بالألقاب والبطولات التي حصلوا عليها مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم.