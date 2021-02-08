فرانس فوتبول تكشف أسرار خطاب باريس سان جيرمان لضم ميسي

أثارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الجدل حول مستقبل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، بعد أسابيع من ارتباط اسمه بباريس سان جيرمان.

جاء هذا عبر غلاف المجلة التي ستصدر صباح الثلاثاء التاسع من فبراير، حيث نشرت صورة لميسي بقميص الباريسي.

وكتبت فرانس فوتبول على الغلاف: "أسرار خطاب باريس سان جيرمان"، وأضافت: "أسرار صفقة ليونيل ميسي تم كشفها".

يأتي هذا قبل أيام من مواجهة الفريق الفرنسي لنظيره برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب ناو.

في الوقت نفسه أكدت تقارير أن باريس سان جيرمان لا يريد أن يشعل الأجواء مع نظيره قبل مواجهة الفريقين.

ويحل بطل فرنسا ضيفاً على البارسا في الـ 16 من الشهر الجاري، على أن يقام لقاء العودة في باريس في 8 مارس.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة سينتهي بنهاية الموسم، ويستطيع "ليو" الانتقال مجاناً لأي فريق في الصيف القادم.